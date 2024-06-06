Милан намерен выкупить форварда команды-сенсации Серии А
Зикрзее может сменить команду этим летом.
Милан близок к подписанию форварда Болоньи Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
"Россонери" уже уведомили "бордовых" о намерении воспользоваться опцией выкупа за 40 млн евро, без необходимости проведения переговоров между клубами.
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Милан обсуждает условия контракта с самим игроком и его агентом. Сам Зиркзее хочет остаться в Италии, и стороны позитивно оценивают вероятность заключения сделки.
Напомним, в прошлом сезоне Серии А на счету 23-летнего нидерландца 11 голов и 4 ассиста в 34 матчах.
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