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Милан намерен выкупить форварда команды-сенсации Серии А

Зикрзее может сменить команду этим летом.
Сегодня, 18:50
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images

Милан близок к подписанию форварда Болоньи Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

"Россонери" уже уведомили "бордовых" о намерении воспользоваться опцией выкупа за 40 млн евро, без необходимости проведения переговоров между клубами.

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Милан обсуждает условия контракта с самим игроком и его агентом. Сам Зиркзее хочет остаться в Италии, и стороны позитивно оценивают вероятность заключения сделки.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А на счету 23-летнего нидерландца 11 голов и 4 ассиста в 34 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан болонья Джошуа Зиркзее

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