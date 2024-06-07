Германия и Испания объявили окончательные заявки на Евро-2024

Одни из фаворитов турнира окончательно определили список игроков, которые смогут на нем сыграть.

Сборные Германии и Испании определились с заявками на Евро-2024.

Наставник "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте оставил вне состава Пау Кубарси из Барселоны, Алеиша Гарсию из Жироны и Маркоса Льоренте из Атлетико.

Заявка сборной Испании

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад), Давид Рая (Арсенал).

Защитники: Хесус Навас (Севилья), Даниэль Карвахаль, Начо (оба -- Реал), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Эмерик Лапорт (Ан-Наср), Дани Вивиан (Атлетик), Алекс Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси).

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба -- Реал Сосьедад), Родри (Манчестер Сити), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри, Фермин Лопес (оба -- Барселона), Алекс Баэна (Вильярреал).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба -- Барселона), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Нико Уильямс (Атлетик), Айосе Перес (Бетис), Альваро Мората (Атлетико), Хоселу (Реал), Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад).

Что касается "бундестим", то у Юлиана Нагельсмана была проще задача. Ему пришлось не взять на турнир только одного игрока, которым стал вратарь Штутгарта Алекс Нюбель.

Заявка сборной Германии

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба - Штутгарт), Бенджамин Генрихс, Давид Раум (оба - Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер)

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба - Байер), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все - Бавария)

Нападающие: Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Никлас Фюлькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).

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