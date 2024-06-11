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Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024

Медицинский штаб сборной попытается восстановить Роберта ко второй игре в группе.
11 июня, 16:36
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Сборная Польши имеет серьезные проблемы с атакой накануне старта Евро-2024.

К травме Аркадиуша Милика добавились повреждения Карола Свидерски и Роберта Левандовски. Что касается Свидерски, то он получил незначительную травму и будет готов к первому же матчу в группе, но вероятно не выйдет в старте, а вот с Левандовски ситуация сложнее.

Врач сборной Польши Яцек Ярошевски сообщил, что Роберт точно пропустит первый тур против Нидерландов из-за разрыва бицепса бедра. Медицинский штаб сделает все, чтобы форвард восстановился ко второму матчу против Австрии.

Из числа здоровых нападающих в распоряжении Михала Пробежа пока только Адам Букса и Кшиштоф Пйонтек.

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