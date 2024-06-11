Стало известно, когда Милан объявит о назначении нового тренера

Залатан Ибрагимович выступит с заявлением уже в ближайшие дни.

На этой неделе Милан объявит о назначении Паулу Фонсеки главным тренером. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Португальский тренер подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на год, с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

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Официальное объявление состоится в четверг на пресс-конференции, которую проведет советник владельцев клуба и бывший игрок команды Златан Ибрагимович.

Напомним, бывший тренер Стефано Пиоли не так давно покинул Милан по согласованию обеих сторон.

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