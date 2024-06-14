Германия установила необычный рекорд Евро

"Бундестим" показала, что у нее замечательное молодое поколение.

В рамках матча-открытия чемпионата Европы 2024 Германия встречается с Шотландией.

Первые два гола в матче забили 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала, что помогло Германии войти в историю континентального первенства.

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"Бундестим" стала первой страной в истории Евро, за которую в одном матче забили 2 игрока младше 22 лет.

На момент написания идет второй тайм. Счет - 3:0, Шотландия играет в меньшинстве. Третий гол в матче забил Кай Гаверц.

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