Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024
Джамал Мусиала получил первую индивидуальную награду этого континентального форума.
В рамках матча-открытия Евро-2024 Германия уничтожила Шотландию.
После поединка пресс-служба УЕФА определилась с лучшим игроком поединка. Индивидуальную награду получил хавбек "бундестим" Джамал Мусиала.
На счету Джамала второй в матче забитый гол, а также 100% точных пасов (32 из 32) и 5 успешных попыток дриблинга из 8.
Напомним, на нашем сайте доступно расписание Евро-2024.
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