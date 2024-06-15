Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024

В рамках матча-открытия Евро-2024 Германия уничтожила Шотландию.

После поединка пресс-служба УЕФА определилась с лучшим игроком поединка. Индивидуальную награду получил хавбек "бундестим" Джамал Мусиала.

На счету Джамала второй в матче забитый гол, а также 100% точных пасов (32 из 32) и 5 успешных попыток дриблинга из 8.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание Евро-2024.

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