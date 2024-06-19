Шведская блогерша назвала Роналду "худшей звездой, с которой она виделась"
Шведская блогерша Санне Йозефсон в интервью изданию Dagbladnet вспомнила о своей встрече с Криштиану Роналду в Лос-Анджелесе несколько лет назад.
По словам Йозефсон, португальский футболист - худшая звезда, с которой она виделась.
"Кажется, его менеджер немного "залип" на мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отеле Беверли-Хиллз.
Мы не очень хорошо пообщались.
Мы собирались заказать что-то выпить, а потом он сказал, что он хочет воды. Он хотел сохранить свои кубики пресса.
Тогда я подумала, что нам не о чем говорить", - сказала Йозефсон.
Отметим, что Санне является известной в Швеции инфлюенсером. На ее Instagram подписано более 200 тысяч пользователей.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!