Шведская блогерша назвала Роналду "худшей звездой, с которой она виделась"

Криштиану оставил после себя плохие воспоминания для Санне Йозефсон.

Шведская блогерша Санне Йозефсон в интервью изданию Dagbladnet вспомнила о своей встрече с Криштиану Роналду в Лос-Анджелесе несколько лет назад.

По словам Йозефсон, португальский футболист - худшая звезда, с которой она виделась.

"Кажется, его менеджер немного "залип" на мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отеле Беверли-Хиллз.

Мы не очень хорошо пообщались.

Мы собирались заказать что-то выпить, а потом он сказал, что он хочет воды. Он хотел сохранить свои кубики пресса.

Тогда я подумала, что нам не о чем говорить", - сказала Йозефсон.

Отметим, что Санне является известной в Швеции инфлюенсером. На ее Instagram подписано более 200 тысяч пользователей.

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