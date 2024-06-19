Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму на Евро-2024

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы Шотландия встречается со Швейцарией.

Во втором тайме "тартановую армию" постигла серьезная неудача в виде травмы защитника Кирана Тирни.

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Тирни неудачно наступил на ногу, потянув заднюю поверхность бедра. В итоге Кирана пришлось выносить на носилках.

На момент написания новости продолжается вторая 45-минутка. Счет - 1:1, за Швейцарию забил Джердан Шакири, также, голом в свои ворота отметился Фабиан Шер.

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