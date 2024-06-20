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Атлетико готов перехватить у Ювентуса "нового Мальдини"

Диего Симеоне нужен надежный игрок в оборону.
Сегодня, 12:12
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Атлетико хочет подписать защитника Болоньи Риккардо Калафьори. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб ведет переговоры о покупке двух защитников, включая Робена Ле Нормана из Реал Сосьедада и Пьеро Инкапиэ из Байера. Немецкий клуб просит за своего игрока около 50 миллионов евро.

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Атлетико уже связался с Болоньей по поводу Калафьори, выступающего на Евро-2024 за сборную Италии. Контракт игрока с итальянским клубом действует до 2027 года, а его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Отметим, центрбеком также интересуется Ювентус, и футболист даже дал устное согласие на переход в туринский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус болонья атлетико мадрид

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