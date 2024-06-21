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Ювентус может заменить важного игрока основы одним из футболистов сборной Франции

На место Рабьо в клуб придет его соотечественник.
Сегодня, 08:52
Фофана и Тюрам / Getty Images
Фофана и Тюрам / Getty Images

Ювентус рассматривает полузащитников Юссуфа Фофана из Монако и Хефрена Тюрама из Ниццы в качестве замены Адриену Рабьо, чей контракт заканчивается 30 июня.

По данным издания La Gazzetta dello Sport, клуб предложил Рабьо двухлетний контракт с опцией продления на один сезон, но ответа пока нет.

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При этом, если соглашение не будет подписано, Ювентус готов использовать запасной план.

Отметим, 25-летний Фофана ранее договорился с Монако, что сможет уйти при подходящем предложении.

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