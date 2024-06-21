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Легендарный экс-нападающий согласился возглавить клуб второго английского дивизиона

Рууд ван Нистелрой станет новым наставником Бернли.
Сегодня, 13:36
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Английский Бернли определился с заменой Венсану Компани.

На замену одному легендарному футболисту придет другой, а именно Рууд ван Нистелрой. Об этом сообщил De Telegraaf.

Отмечается, что Рууд уже согласился на предложение "кларетовых". Детали контракта пока остаются неизвестными.

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Первой задачей ван Нистелроя будет определиться с судьбой своего соотечественника Ваута Веггорста, который прошлый сезон провел в аренде и имеет контракт до лета следующего года.

Отметим, что 47-летний специалист ранее тренировал взрослую и молодежную команды ПСВ, а также был ассистентом тренера в сборной Нидерландов.

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