Легендарный экс-нападающий согласился возглавить клуб второго английского дивизиона

Английский Бернли определился с заменой Венсану Компани.

На замену одному легендарному футболисту придет другой, а именно Рууд ван Нистелрой. Об этом сообщил De Telegraaf.

Отмечается, что Рууд уже согласился на предложение "кларетовых". Детали контракта пока остаются неизвестными.

Читай также: Челси против Ман Сити уже в первом туре: АПЛ опубликовала расписание сезона-2024/25

Первой задачей ван Нистелроя будет определиться с судьбой своего соотечественника Ваута Веггорста, который прошлый сезон провел в аренде и имеет контракт до лета следующего года.

Отметим, что 47-летний специалист ранее тренировал взрослую и молодежную команды ПСВ, а также был ассистентом тренера в сборной Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!