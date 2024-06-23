Интер определился с ценником на своего лидера
"Нерадзурри" готовы отпустить Чалханоглу.
Интер готов расстаться с Хаканом Чалханоглу, но за определенные деньги, пишет Corriere della Sera.
Напомним, что лидер "нерадзурри" заинтересовал Баварию, которая видит в игроке альтернативу Жоау Палиньи.
Несмотря на то, что мюнхенцы пока не связывались с Интером, клуб уже определил ценник хавбека - 60 млн евро.
Отметим, что Трансфермаркт оценивает полузащитника в 45 млн евро. Однако в прошлом сезоне Чалханоглу был признан лучшим хавбеком Серии А, что подняло ценник игрока.
Напомним, ранее Чалханоглу со сборной Турции уступил Португалии.
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