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Интер определился с ценником на своего лидера

"Нерадзурри" готовы отпустить Чалханоглу.
Сегодня, 14:56
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Интер готов расстаться с Хаканом Чалханоглу, но за определенные деньги, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что лидер "нерадзурри" заинтересовал Баварию, которая видит в игроке альтернативу Жоау Палиньи.

Несмотря на то, что мюнхенцы пока не связывались с Интером, клуб уже определил ценник хавбека - 60 млн евро.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает полузащитника в 45 млн евро. Однако в прошлом сезоне Чалханоглу был признан лучшим хавбеком Серии А, что подняло ценник игрока.

Напомним, ранее Чалханоглу со сборной Турции уступил Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хакан Чалханоглу

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