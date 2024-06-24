iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке"

Дэвид готов пойти этим летом на повышение.
Сегодня, 12:18
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Три английских клуба заинтересованы в форварде Джонатане Дэвиде. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм проявляют интерес к нападающему Лилля. "Шпоры" следят за ним уже год, а "синие" интересовались им еще при Грэме Поттере.

Читай также: Челси и Бавария поспорят за нападающего Барселоны

Отметим, контракт игрока заканчивается в следующем году, ввиду чего его могут продать за 25-30 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего канадца 19 голов и 4 ассиста в 34 матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм лилль манчестер юнайтед

Статьи по теме

Челси и Бавария поспорят за нападающего Барселоны Челси и Бавария поспорят за нападающего Барселоны
Антигерой финала Лиги чемпионов находится в шаге от перехода в клуб из топ-5 АПЛ Антигерой финала Лиги чемпионов находится в шаге от перехода в клуб из топ-5 АПЛ
Челси может подписать одного из лидеров сборной Испании Челси может подписать одного из лидеров сборной Испании
Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа13:49
Месси - о работе с Гвардиолой: Раньше я не обращал внимания на тактику, но с ним я многому научился
Формула 113:32
Гран-при Австрии: расписание и результаты
Европа13:19
Хавбек сборной Испании высказался о возможном переходе в Барселону
Евро-202412:50
Матч Украина - Бельгия обслужит арбитр, дважды за карьеру удалявший Тараса Степаненко
Украина12:40
Полесье заменило Бойко другим бывшим вратарем сборной Украины
Европа12:18
Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке"
Украина11:54
Игрок Зари принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Европа11:50
Забарный высказался о возможном участии на Олимпиаде в Париже
Евро-202411:30
Группа B на Евро-2024: расклады перед последним туром
Европа11:19
ПСЖ планирует переманить к себе лидера Лиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK