Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке"

Дэвид готов пойти этим летом на повышение.

Три английских клуба заинтересованы в форварде Джонатане Дэвиде. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм проявляют интерес к нападающему Лилля. "Шпоры" следят за ним уже год, а "синие" интересовались им еще при Грэме Поттере.

Читай также: Челси и Бавария поспорят за нападающего Барселоны

Отметим, контракт игрока заканчивается в следующем году, ввиду чего его могут продать за 25-30 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего канадца 19 голов и 4 ассиста в 34 матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!