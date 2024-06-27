iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей

Хакими уже активно развлекается с новой подругой.
Сегодня, 21:21
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими попал в объективы камер во время отдыха на Ибице.

По данным издания Gtres, футболист завел отношения с андалузийской певицей Лолой Индиго. Пара впервые вместе появилась на людях.

Gtres
Gtres

Gtres
Gtres

Gtres
Gtres

Напомним, не так давно Ашраф развелся с актрисой Хибой Абук. Она хотела получить более половины состояния и имущества футболиста, но в ходе судебного процесса выяснилось, что на игрока не оформлено никакого имущества.

Ранее сообщалось, что жена Хакими обязана выплатить футболисту 3 млн долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ашраф Хакими

Статьи по теме

Защитник Ювентуса попал в сферу интересов ПСЖ Защитник Ювентуса попал в сферу интересов ПСЖ
ПСЖ планирует переманить к себе лидера Лиона ПСЖ планирует переманить к себе лидера Лиона
Саудиты хотят купить клуб из чемпионата Франции Саудиты хотят купить клуб из чемпионата Франции
Бавария ведет переговоры о трансфере хавбека ПСЖ Бавария ведет переговоры о трансфере хавбека ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202422:22
Защитник Бельгии - о свисте фанатов: Ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков – не выход
Европа22:15
Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца
Европа21:50
Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт
НБА21:40
Порзингис пропустит Олимпиаду и старт нового сезона НБА
Европа21:21
Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей
Украина21:17
Иностранный новичок Зари: Рад присоединиться к большому клубу с европейскими традициями
Европа20:49
Челси может подписать за 70 млн евро защитника аутсайдера АПЛ
НБА20:34
Конец истории: Батлер не собирается подписывать с Майами новый контракт
Европа20:18
Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов
Украина19:52
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK