Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей

Хакими уже активно развлекается с новой подругой.

Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими попал в объективы камер во время отдыха на Ибице.

По данным издания Gtres, футболист завел отношения с андалузийской певицей Лолой Индиго. Пара впервые вместе появилась на людях.

Gtres

Gtres

Gtres

Напомним, не так давно Ашраф развелся с актрисой Хибой Абук. Она хотела получить более половины состояния и имущества футболиста, но в ходе судебного процесса выяснилось, что на игрока не оформлено никакого имущества.

Ранее сообщалось, что жена Хакими обязана выплатить футболисту 3 млн долларов.

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