Саудовский клуб планирует приобрести четвертьфиналиста Евро

Саудовский Аль-Иттихад планирует совершить еще одно приобретение в центр обороны.

Как сообщает портал FCInterNews, "тигры" намерены приобрести центрбека Интера и сборной Нидерландов Стефана де Врея. УГода может обойтись в 15 млн евро.

Аль-Иттихад готов предложить нидерландцу "бешеные" деньги, чтобы убедить его сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне футболист провел всего 33 матча, отдав 1 ассист, но это не помешало ему поехать на Евро-2024 в статусе игрока стартового состава и пробиться уже в четвертьфинал турнира.

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