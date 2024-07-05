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Саудовский клуб планирует приобрести четвертьфиналиста Евро

Стефен де Врей может стать игроком Аль-Иттихада.
Сегодня, 13:01
Стефен де Врей
Стефен де Врей

Саудовский Аль-Иттихад планирует совершить еще одно приобретение в центр обороны.

Как сообщает портал FCInterNews, "тигры" намерены приобрести центрбека Интера и сборной Нидерландов Стефана де Врея. УГода может обойтись в 15 млн евро.

Аль-Иттихад готов предложить нидерландцу "бешеные" деньги, чтобы убедить его сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне футболист провел всего 33 матча, отдав 1 ассист, но это не помешало ему поехать на Евро-2024 в статусе игрока стартового состава и пробиться уже в четвертьфинал турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Саудовская Аравия

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