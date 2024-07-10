Экс-игрок Барселоны присоединится к штабу Флика

Экс-игрок Барселоны, Ливерпуля, Баварии и сборной Испании определился со своей первой должностью после завершения карьеры игрока.

Как сообщает издание Sport, Алькантара будет одним из помощников в тренерском штабе немецкого специалиста Ганса-Дитера Флика.

Какие именно функции будут возложены на Тьяго источник не отмечает.

Напомним, что испанец лишь позавчера, 8 июня, официально объявил о завершении карьеры .

Также стоит сказать, что бывший полузащитник был подопечным Флика в Баварии и выиграл с ним Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

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