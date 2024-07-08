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Тьяго объявил о завершении карьеры

Испанец решил повесить бутсы на гвоздь в 33 года.
Сегодня, 21:21
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images

Бывший хавбек Ливерпуля и Баварии Тьяго Алькантара объявил о завершении карьеры.

"Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за проведенное время.

Спасибо, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути".

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"До скорой встречи. Тьяго", – написал в соцсетях 33-летний испанец.

Напомним, за свою футбольную карьеру Тьяго завоевал 31 трофей в различных чемпионатах, в том числе и две Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьяго Алькантара

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