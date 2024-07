Тьяго объявил о завершении карьеры

Бывший хавбек Ливерпуля и Баварии Тьяго Алькантара объявил о завершении карьеры.

"Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за проведенное время.

Спасибо, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути".

"До скорой встречи. Тьяго", – написал в соцсетях 33-летний испанец.

