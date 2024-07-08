Тьяго объявил о завершении карьеры
Бывший хавбек Ливерпуля и Баварии Тьяго Алькантара объявил о завершении карьеры.
"Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за проведенное время.
Спасибо, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути".
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"До скорой встречи. Тьяго", – написал в соцсетях 33-летний испанец.
I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.— Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024
Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.
See you soon,
Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L
Напомним, за свою футбольную карьеру Тьяго завоевал 31 трофей в различных чемпионатах, в том числе и две Лиги чемпионов.
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