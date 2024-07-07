Экс-игрок Шахтера завершил карьеру футболиста из-за многочисленных травм

Давид Хочолава "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 31 года.

Бывший футболист Шахтера Давид Хочолава, последним клубом которого был датский Копенгаген, завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил официальный сайт столичного коллектива, опубликовав обращение грузина.

31-летний экс-центрбек решил "повесить бутсы на гвоздь" из-за многочисленных травм в последние полтора года, из-за которых он был вынужден переносить многочисленные операции и процессы реабилитации.

"Это трудное, но неизбежное решение. Я действительно пытался и потратил бесчисленное количество часов на то, чтобы вернуться, но я должен признаться, что пути назад нет. Тяжело, но я с этим смирился, здоровье должно быть на первом месте", - заявил Давид.

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Также Хочолава поблагодарил Копенгаген за поддержку, которую он и его семья получили после начала полномасштабного полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Я никогда не забуду поддержку, которую я и моя семья получили здесь, особенно в самые тяжелые времена после нападения на Украину, где мы чувствовали большую любовь и поддержку", - отметил грузинский исполнитель.

Напомним, защитник выступал за Шахтер в течение 4 лет, а именно с 2017 по 2021 годы. В стане "горняков" он выиграл 3 чемпионата, 2 Кубка и 1 Суперкубок Украины.

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