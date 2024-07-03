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Шахтер близок к подписанию хорватского полузащитника

Бартол Франьич может перейти в стан украинского клуба.
Сегодня, 20:18
Бартол Франьич / Getty Images
Бартол Франьич / Getty Images

Полузащитник немецкого Вольфсбурга Бартол Франьич, вероятно, станет новичком Шахтера.

Как сообщает издание Germanijak, "горняки" уже согласовали с "волками" условия трансфера и должны объявить о переходе в ближайшие дни. Финансовые детали, как соглашения между клубами так и контракта игрока неизвестны.

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Отмечается, что Франьич является креатурой Дарио Срны и Марино Пушича, которые видят в нем возможность усилить состав команды.

В прошлом сезоне 24-летний опорный хавбек играл за Дармштадт на правах аренды, проведя 20 матчей и отдав 1 ассист

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер вольфсбург Бартол Франьич

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