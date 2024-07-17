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Звездный воспитанник Барселоны вошел в тренерский штаб Флика

Тьяго Алькантара стал помощником главного тренера.
Сегодня, 15:50
Ханси Флик и Тьяго Алькантара / barcelona.com
Ханси Флик и Тьяго Алькантара / barcelona.com

Тьяго Алькантара официально стал членом тренерском штаба Ханси Флика.

33-летний испанец лишь в начале июля официально завершил карьеру, но уже нашел себе новую работу.

Как сообщает пресс-служба клуба, Алькантара займет место одного из помощников главного тренера в первой команде.

К своим обязанностям Тьяго приступает немедленно, и будет сопровождать команду в турне по США.

Ранее также сообщалось, что ветеран Реала подписал новый контракт с клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Тьяго Алькантара

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