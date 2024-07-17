Звездный воспитанник Барселоны вошел в тренерский штаб Флика
Тьяго Алькантара стал помощником главного тренера.
Тьяго Алькантара официально стал членом тренерском штаба Ханси Флика.
33-летний испанец лишь в начале июля официально завершил карьеру, но уже нашел себе новую работу.
Как сообщает пресс-служба клуба, Алькантара займет место одного из помощников главного тренера в первой команде.
К своим обязанностям Тьяго приступает немедленно, и будет сопровождать команду в турне по США.
Ранее также сообщалось, что ветеран Реала подписал новый контракт с клубом.
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