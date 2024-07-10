Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко

Нуну Тавареш так и не смог проявить себя в лондонском коллективе.

Один из конкурентов Александра Зинченко по позиции в Арсенале вскоре сменит клубную прописку.

Как сообщает Sky Sports, левый защитник "канониров" Нуну Тавареш продолжит карьеру в римском Лацио.

Стороны согласовали трансфер 24-летнего португальца, который обойдется "орлам" в 5 миллионов евро. В сделке также предусмотрены бонусы. Теперь судьба трансфера зависит от Тавареша, которому предстоит согласовать условия личного контракта.

Читай также: Арсенал согласовал контракт с футболистом сборной Италии

К тому же лондонцы сумели включить в договор условие о проценте с перепродажи футболиста. По информации источника, англичане получат до 20%, если в будущем Лацио продаст игрока.

Летом 2021 года Арсенал заплатил Бенфике за Нуну Тавареша 8 миллионов. Проведя в Лондоне год, он отправился в аренду в Марсель, а спустя еще год - в Ноттингем Форест.

На счету Тавареша один гол и две результативные передачи в 28 матчах в составе лондонского коллектива.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!