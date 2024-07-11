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"Мы стояли за своих близких": Капитан Уругвая назвал причину драки с фанатами соперника

Хименес поделился деталями произошедшего.
Сегодня, 09:18
Хименес и Санчес / Getty Images
Хименес и Санчес / Getty Images

Капитан и защитник сборной Уругвая Хосе Хименес высказался о драке с фанатами Колумбии.

"Это полная катастрофа. Там не было ни одного полицейского. Они появились через полчаса. Катастрофа".

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"Мы оказались на трибунах, чтобы постоять за себя и своих близких", – сказал футболист в интервью The Athletic.

Напомним, сразу после финального свистка игроки сборной Уругвая направились к трибунам, чтобы разобраться с болельщиками из Колумбии, которые бросались различными вещами и выкрикивали неприличные вещи в адрес игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Уругвая Хосе Хименес

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