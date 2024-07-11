Плохие новости для тер Штегена: Нойер определился со своей судьбой в сборной Германии

Немецкий голкипер решил остаться в команде до следующего крупного турнира.

Мануэль Нойер планирует продолжать выступления за сборную Германии. Об этом сообщает издание kicker.

Голкипер Баварии рассматривает свою дальнейшую карьеру в национальной команде и, скорее всего, останется до чемпионата мира 2026 года.

Читай также: Нойер - о вылете из Евро-2024: Мечта разбилась вдребезги

Отметим, Нойер сыграл все пять матчей на Евро-2024, пропустив на турнире четыре гола.

Чемпионат мира-2026 пройдет сразу в трех странах - Канаде, Мексике и США. Финал Мундиаля запланирован на 19 июля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!