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Плохие новости для тер Штегена: Нойер определился со своей судьбой в сборной Германии

Немецкий голкипер решил остаться в команде до следующего крупного турнира.
Сегодня, 10:47
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Мануэль Нойер планирует продолжать выступления за сборную Германии. Об этом сообщает издание kicker.

Голкипер Баварии рассматривает свою дальнейшую карьеру в национальной команде и, скорее всего, останется до чемпионата мира 2026 года.

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Отметим, Нойер сыграл все пять матчей на Евро-2024, пропустив на турнире четыре гола.

Чемпионат мира-2026 пройдет сразу в трех странах - Канаде, Мексике и США. Финал Мундиаля запланирован на 19 июля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Мануэль Нойер

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