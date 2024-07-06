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Нойер - о вылете из Евро-2024: Мечта разбилась вдребезги

Немецкий футболист огорчен результатом.
Сегодня, 19:48
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Мануэль Нойер прокомментировал вылет сборной Германии с Евро-2024. 

"К сожалению, мечта разбилась вдребезги. Это тем более горько, что даже после этой игры команда заслуживала большего".

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"Спасибо вам всем за то, что поддерживали нас с первых минут и сделали этот домашний чемпионат Европы еще более особенным. Спасибо!" – написал немец в соцсетях.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии потерпела поражение от Испании со счетом 1:2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Мануэль Нойер

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