Нойер - о вылете из Евро-2024: Мечта разбилась вдребезги

Голкипер Мануэль Нойер прокомментировал вылет сборной Германии с Евро-2024.

"К сожалению, мечта разбилась вдребезги. Это тем более горько, что даже после этой игры команда заслуживала большего".

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"Спасибо вам всем за то, что поддерживали нас с первых минут и сделали этот домашний чемпионат Европы еще более особенным. Спасибо!" – написал немец в соцсетях.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии потерпела поражение от Испании со счетом 1:2.

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