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Арсенал избавился от конкурента Зинченко

Нуну Тавареш станет игроком Лацио.
Сегодня, 12:28
Нуну Тавареш / Getty Images
Нуну Тавареш / Getty Images

Лондонский Арсенал избавился от одного из ненужных игроков.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист "канониров" Нуну Тавареш перейдет в Лацио. Сумма трансфера составит 9 млн евро.

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Этот сезон португалец проведет в аренде, но опция выкупа его контракта является обязательной. Тавареш согласовал с "орлами" контракт на 5 лет, его финансовые соглашения неизвестны.

Отметим, что 24-летний футболист выступает на позиции левого защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Нуну Тавареш

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