Бенфика Трубина подписала немецкого защитника
Ян-Никлас Бесте стал игроком "орлов".
Лиссабонская Бенфика усилила линию защиты.
Как сообщает пресс-служба "орлов", в коллектив Рогера Шмидта перебрался Ян-Никлас Бесте. По неофициальным данным, сумма трансфера 8 млн евро.
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Контракт с Бесте подписан на 5 лет. Финансовые детали личного соглашения не сообщаются.
В прошлом сезоне Ян-Никлас выступал за новичка Бундеслиги Гайденхайм, который сенсационно вышел в Лигу Конференций. Сыграл он 32 матча, забив 8 голов и сделав 14 ассистов.
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