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Бенфика Трубина подписала немецкого защитника

Ян-Никлас Бесте стал игроком "орлов".
Сегодня, 12:59
Ян-Никлас Бесте / Getty Images
Ян-Никлас Бесте / Getty Images

Лиссабонская Бенфика усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "орлов", в коллектив Рогера Шмидта перебрался Ян-Никлас Бесте. По неофициальным данным, сумма трансфера 8 млн евро.

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Контракт с Бесте подписан на 5 лет. Финансовые детали личного соглашения не сообщаются.

В прошлом сезоне Ян-Никлас выступал за новичка Бундеслиги Гайденхайм, который сенсационно вышел в Лигу Конференций. Сыграл он 32 матча, забив 8 голов и сделав 14 ассистов.

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