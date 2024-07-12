Милан подобрал очередного кандидата на позицию форварда

Итальянский коллектив хочет видеть в своих рядах Абрахама.

Форвард Тэмми Абрахам может перейти из Ромы в Милан. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Коллективы уже связывались друг с другом по поводу трансфера 26-летнего английского нападающего.

Читай также: Милан предложил контракт капитану сборной Испании

Милан ищет трех форвардов на следующий сезон, и Абрахам - один из кандидатов. Игрок заинтересован в переходе.

Напомним, в прошлом сезоне Абрахам сыграл всего восемь матчей в Серии А, в которых забил один гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!