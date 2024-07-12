Милан подобрал очередного кандидата на позицию форварда
Итальянский коллектив хочет видеть в своих рядах Абрахама.
Форвард Тэмми Абрахам может перейти из Ромы в Милан. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Коллективы уже связывались друг с другом по поводу трансфера 26-летнего английского нападающего.
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Милан ищет трех форвардов на следующий сезон, и Абрахам - один из кандидатов. Игрок заинтересован в переходе.
Напомним, в прошлом сезоне Абрахам сыграл всего восемь матчей в Серии А, в которых забил один гол.
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