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Милан подобрал очередного кандидата на позицию форварда

Итальянский коллектив хочет видеть в своих рядах Абрахама.
Сегодня, 21:21
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Форвард Тэмми Абрахам может перейти из Ромы в Милан. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Коллективы уже связывались друг с другом по поводу трансфера 26-летнего английского нападающего.

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Милан ищет трех форвардов на следующий сезон, и Абрахам - один из кандидатов. Игрок заинтересован в переходе.

Напомним, в прошлом сезоне Абрахам сыграл всего восемь матчей в Серии А, в которых забил один гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан тэмми абрахам

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