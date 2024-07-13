Левандовски подозревается в покупке дипломов в одном из престижных польских университетов

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски подозревается в покупке дипломов в университете. Об этом сообщает издание Onet.

В 2018 году он стал магистром частного университета в Лодзи, где ранее получил степень бакалавра.

Пять лет идет расследование продажи дипломов в частном университете Лодзи. Главный подозреваемый - ученый, связанный с двумя университетами, в одном из которых он был ректором. Этот человек переписывался с женой Левандовски.

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Преподаватель Барбара Мрозиньска дала показания по делу, заявив в твиттере, что Левандовски купил диплом. Она утверждает, что он "сдал" два экзамена с ней.

Жена Роберта, Анна, хотела, чтобы он завершил образование, начатое в Варшаве в 2007 году, и смог поступить в тренерскую школу. С помощью ученого из Лодзи, Збигнева, футболист получил дипломы, но публично ими не хвастался. В итоге он легально завершил учебу в Варшаве, а сертификаты из ВУЗа остались тайной.

В 2007 году Левандовски начал учебу в Варшавском колледже спортивного образования и только в 2017 году получил степень бакалавра, а в 2020 - магистра.

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