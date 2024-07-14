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Агент Рабьо предложил услуги хавбека английским топ-клубам

Одна кза игроком выстроилась куда более длинная очередь.
Сегодня, 13:45
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Агент экс-хавбека Ювентуса Адриена Рабьо активно ищет новый клуб своему клиенту, пишет HITC.

Напомним, что с 1 июля этого года француз стал свободным агентом, не договорившись с Ювентусом, и теперь Адриен ищет себе новый клуб.

Как пишет издание, агент игрока предложил услуги француза Арсеналу и Ливерпулю, также Манчестер Юнайтед давно следит за игроком.

Однако и сам игрок притягивает интерес. Саудовские клубы, Фенербахче Жозе Моуринью и даже мадридский Реал - все следят за ситуацией вокруг Рабьо. До конца ТО француз может оказаться где угодно.

Ранее также сообщалось, что интерес многочисленных клубов притягивает и лидер Аякса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адриен Рабьо

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Агент Рабьо предложил услуги хавбека английским топ-клубам
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