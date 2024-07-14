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В финале Евро-2024 установлено интересное достижение

Впервые в стартовых составах команд в главном матче большого турнира сборных выйдут два тинейджера.
Сегодня, 22:04
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках финала Евро-2024 играют Испания и Англия.

В составах команд на поле вышли Ламин Ямал и Кобби Мейну, что позволяет этому матчу стать уникальным.

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Впервые в финале Евро или Чемпионатов мира выйдут два игрока в возрасте до 19 лет включительно.

Отметим, что Ламину Ямалю на момент финала Евро исполнилось 17 лет и 1 день, а Кобиб Мейну 19 лет 2 месяца и 27 дней.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Ламин Ямаль Кобби Мейну

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