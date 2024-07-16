Капитан сборной Испании на Евро подтвердил, что сменит клубную прописку

Новоиспеченный чемпион Европы и капитан сборной Испании Альваро Мората подтвердил, что уже вскоре сменит клубную прописку.

По словам Мораты, он уже попрощался с Атлетико и станет игроком итальянского Милана.

"Я пройду медосмотр, а потом да, я присоединюсь к Милану.

Я попрощался с партнерами по команде, Симеоне, правлением... лучше расставаться, когда не можешь выложиться на все 100%.

Я выиграл Евро, будучи игроком Атлетико", - цитирует слова Альваро издание COPE.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Мораты в Милан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!