Один из самых больших талантов Германии рассказал, почему отказался от трансфера в Баварию

Новичок РБ Лейпциг Ассан Уэдраого в интервью изданию BILD рассказал, почему сделал выбор в пользу «быков», а не Баварии, от которой также имел предложение.

По словам полузащитника, большую роль сыграло то, что он уже был знаком с спортдиром РБ Лейпциг Рувеном Шрёдером и то, что этот переход был бы более правильным для его развития.

«С Лейпцигом все произошло довольно быстро. Я знаю Рувена Шрёдера со времен Шальке. У нас всегда были хорошие отношения, и нам не приходилось долго общаться. Во время телефонного разговора с Марко Роузом у меня быстро возникло ощущение, что он мне подходит и что у меня будет реальный шанс. В Лейпциге у меня есть возможность совершенствоваться и играть в футбол на большой сцене

Деньги не были важными. Это было решение для моего развития. Я смотрел на то, где молодые игроки достигли наибольших успехов; это было решающим критерием для моего выбора», - заявил Уэдраого.

18-летний Ассан перешел в Лейпциг из стана Шальке за 10 млн евро. Атакующий полузащитник считается одним из величайших талантов в Германии.

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