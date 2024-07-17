Боруссия намерена купить защитника Манчестер Сити

Дортмундська Боруссія має намір підписати захисника Сіті Яна Коуту, ]пише Флоріан Плеттенберг.

«Джмелі» готові заплатити за гравця, який провів останній сезон у Жироні, 20-25 млн євро.

Також клуб уже усно погодив усі умови угоди з самим бразильцем, однак Манчестер Сіті хоче більше грошей.

При цьому, зазначимо, що Трансфермаркт оцінює бразильця якраз у 25 млн євро. На поточний момент між клубами тривають переговори.

Раніше також повідомлялося, що ветеран Реала підписав новий контракт з клубом.

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