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Боруссия намерена купить защитника Манчестер Сити

Ян Коуту может переехать в Германию.
Сегодня, 17:04
Ян Коуту / Getty Images
Ян Коуту / Getty Images

Дортмундська Боруссія має намір підписати захисника Сіті Яна Коуту, ]пише Флоріан Плеттенберг.

«Джмелі» готові заплатити за гравця, який провів останній сезон у Жироні, 20-25 млн євро.

Також клуб уже усно погодив усі умови угоди з самим бразильцем, однак Манчестер Сіті хоче більше грошей.

При цьому, зазначимо, що Трансфермаркт оцінює бразильця якраз у 25 млн євро. На поточний момент між клубами тривають переговори.

Раніше також повідомлялося, що ветеран Реала підписав новий контракт з клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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