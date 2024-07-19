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Сборная-участница плей-офф чемпионата Европы сменила главного тренера

Каспер Юльманн покинул пост наставника Дании.
Сегодня, 10:34
Каспер Юльманн / Getty Images
Каспер Юльманн / Getty Images

Сборная Дании по футболу сменила главного тренера.

Как сообщила пресс-служба местной федерации футбола, уже бывший рулевой взрослой команды Каспер Юльманн решил уйти со своего поста.

Причиной стало то, что, по мнению Юльманна, сборной нужна «новая энергия», которой он не может дать. Каспер провел в главной команде Дании 4 года, в частности, добравшись до полуфинала Евро-2020.

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На прошлом чемпионате Европе «красно-белые» дошли лишь до 1/8, где вылетели от сборной Германии, проиграв со счетом 2:0.

Временно команду возглавил Мотрен Вигхорст. 53-летний специалист будет тренировать Данию в осенних матчах Лиги Наций, где команда сыграет против Швейцарии, Испании и Сербии. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024

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