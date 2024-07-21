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Экс-полузащитник Барселоны перейдет в саудовский клуб

Алекс Кольядо cтанет игроком Аль-Холуд.
Сегодня, 16:17
Алекс Кольядо / Getty Images
Алекс Кольядо / Getty Images

Новичок саудовской Про Лиги Аль-Холуд усилится экс-игроком Барселоны.

Как сообщает Фабрицио Романо, в клуб, который в прошлом сезоне играл во втором дивизионе, перейдет Алекс Кольядо. 

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Кольядо имел несколько вариантов продолжения карьеры после своего прошлого сезона, но решил перейти именно в Аль-Холуд. Детали трансфера остаются неизвестными.

Отметим, что в прошлом сезоне Алекс играл за Аль-Ахдуд, забив 4 гола и отдав 4 ассиста, но принадлежал испанскому Бетису.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Саудовская Аравия

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