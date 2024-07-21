Экс-полузащитник Барселоны перейдет в саудовский клуб
Алекс Кольядо cтанет игроком Аль-Холуд.
Новичок саудовской Про Лиги Аль-Холуд усилится экс-игроком Барселоны.
Как сообщает Фабрицио Романо, в клуб, который в прошлом сезоне играл во втором дивизионе, перейдет Алекс Кольядо.
Читай также: Экс-игрок Барселоны вернулся на родину, покинув Саудовскую Аравию
Кольядо имел несколько вариантов продолжения карьеры после своего прошлого сезона, но решил перейти именно в Аль-Холуд. Детали трансфера остаются неизвестными.
Отметим, что в прошлом сезоне Алекс играл за Аль-Ахдуд, забив 4 гола и отдав 4 ассиста, но принадлежал испанскому Бетису.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!