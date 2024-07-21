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Экс-форвард Реала: Карвахаль больше всего заслуживает Золотой мяч

Хоселу считает, что его родственник был очень важным игроком в Испании и в Реале.
Сегодня, 20:03
Хоселу и Дани Карвахаль
Хоселу и Дани Карвахаль

Нападающий сборной Испании и Аль-Гарафы Хоселу Мато поделился мыслями о претендентах на Золотой мяч.

По словам футболиста, больше всего на индивидуальную награду заслуживает обладатель Лиги Чемпионов и чемпион Европы Дани Карвахаль. 

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"Я всегда говорил, что Карвахаль больше всего заслуживает Золотой мяч.

Он выиграл все, что можно, забивал голы, был важным игроком, стал лучшим игроком в финале Лиги чемпионов. 

Это было бы более чем заслуженно", - сказал испанец.

Отметим, что Хоселу и Дани - родственники. Форвард женат на девушке, которая является сестрой-близняшкой жены Карвахаля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль Хоселу

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