Легенда Барселоны, который мог возглавить клуб, покинул команду

Барселона объявила о прощании с Рафаэлем Маркесом.

Напомним, мексиканец в течение двух сезонов тренировал вторую команду каталонцев, а также входил в число кандидатов на пост главного тренера основного состава.

Также Маркес и сам играл за Барселону с 2004 по 2010-й год, четырежды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Специалист станет ассистентом главного тренера сборной Мексики Хавьера Агирре, а впоследствии, как считается, сам возглавит команду.

Ранее также сообщалось, что Реал определился с ценником Лунина.

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