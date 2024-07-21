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Легенда Барселоны, который мог возглавить клуб, покинул команду

Рафаэль Маркес попрощался с каталонцами.
Сегодня, 21:35
Рафа Маркес / Getty Images
Рафа Маркес / Getty Images

Барселона объявила о прощании с Рафаэлем Маркесом.

Напомним, мексиканец в течение двух сезонов тренировал вторую команду каталонцев, а также входил в число кандидатов на пост главного тренера основного состава.

Также Маркес и сам играл за Барселону с 2004 по 2010-й год, четырежды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Специалист станет ассистентом главного тренера сборной Мексики Хавьера Агирре, а впоследствии, как считается, сам возглавит команду.

Ранее также сообщалось, что Реал определился с ценником Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Маркес

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