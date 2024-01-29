Легенда Барселоны не возглавит клуб после ухода Хави

У Маркеса слишком мало опыта.

Бывший защитник Барселоны Рафаэль Маркес не возглавит клуб. Об этом сообщает издание Marca.

Руководство каталонского клуба хочет видеть во главе команды опытного специалиста, ввиду чего "сине-гранатовые" не хотят рисковать, приглашая еще одного неопытного тренера.

Читай также: Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне

Ввиду всего вышеперечисленного, вариант с назначением Рафаэля Маркеса не будет рассматриваться.

Напомним, по завершению нынешнего сезона главный тренер Барселоны Хави покинет команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!