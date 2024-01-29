iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Барселоны не возглавит клуб после ухода Хави

У Маркеса слишком мало опыта.
Сегодня, 10:51
Рафаэль Маркес / Getty Images
Рафаэль Маркес / Getty Images

Бывший защитник Барселоны Рафаэль Маркес не возглавит клуб. Об этом сообщает издание Marca.

Руководство каталонского клуба хочет видеть во главе команды опытного специалиста, ввиду чего "сине-гранатовые" не хотят рисковать, приглашая еще одного неопытного тренера.

Читай также: Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне

Ввиду всего вышеперечисленного, вариант с назначением Рафаэля Маркеса не будет рассматриваться.

Напомним, по завершению нынешнего сезона главный тренер Барселоны Хави покинет команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рафаэль Маркес

Статьи по теме

Хави: Даже победа в Лиге чемпионов не заставит меня остаться в Барселоне Хави: Даже победа в Лиге чемпионов не заставит меня остаться в Барселоне
Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне
Президент Барселоны может пригласить тренера, которого уже пытался назначить в 2021 году Президент Барселоны может пригласить тренера, которого уже пытался назначить в 2021 году
Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа13:25
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
НБА13:19
Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом
Украина13:16
Кубок Украины: стали известны пары полуфинала
Европа13:00
Вест Хэм согласовал условия личного контракта с Жотой
Европа12:55
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа12:44
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Теннис12:35
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
Украина12:31
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала
Теннис12:28
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
Европа12:20
Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK