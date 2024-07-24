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Готов присоединиться к стае: Полесье опубликовало новый интригующий ролик с Усиком

Александр провел видеоразговор с Имадом Ашуром.
Сегодня, 18:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Житомирское Полесье опубликовало новый интригующий ролик с Александром Усиком в главной роли.

На видео известный боксер провел разговор с главным тренером команды Имадом Ашуром, проявил готовность присоединиться к стае.

Александр: Тренер, добрый день. Я готов присоединиться к стае. Какие указания?

Имад: Приветствую, Александр. Наш главный фокус - это структура, проактивность и дисциплина. В каждый момент помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, потому что как бы ни было сложно, надо помнить главное - сила в стае.

Александр: Договорились, все сделаем.

Отметим, что вчера Полесье уже анонсировало что-то интересное с Усиком на 1 августа. В этот же день состоится ответный матч между житомирянами и Олимпией Любляной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Полесье

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