Готов присоединиться к стае: Полесье опубликовало новый интригующий ролик с Усиком
Житомирское Полесье опубликовало новый интригующий ролик с Александром Усиком в главной роли.
На видео известный боксер провел разговор с главным тренером команды Имадом Ашуром, проявил готовность присоединиться к стае.
Александр: Тренер, добрый день. Я готов присоединиться к стае. Какие указания?
Имад: Приветствую, Александр. Наш главный фокус - это структура, проактивность и дисциплина. В каждый момент помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, потому что как бы ни было сложно, надо помнить главное - сила в стае.
Александр: Договорились, все сделаем.
Отметим, что вчера Полесье уже анонсировало что-то интересное с Усиком на 1 августа. В этот же день состоится ответный матч между житомирянами и Олимпией Любляной.
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