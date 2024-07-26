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"Плакали в раздевалке, разочарованы": Тренер сборной Украины U-19 - о поражении в полуфинале Евро-2024

Дмитрий Михайленко рассказал, что больше всего огорчило в проигранном поединке с французами.
Сегодня, 09:55
Дмитрий Михайленко / Getty Images
Дмитрий Михайленко / Getty Images

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале Евро-2024 U-19.

По словам наставника команды, его подопечные разочарованы, поскольку по игре могли рассчитывать на более удачный результат.

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"Мы были конкурентными, создавали моменты и в первом, и во втором таймах. Хотелось бы, чтобы мы более качественно и спокойно контролировали мяч, тогда осталось бы больше сил на атаку.

За счет характера, желания и готовности вытянуть из себя что-то экстра мы создавали давление, и если бы чуть-чуть больше удачи, могли бы забить. Все игроки проявили себя. Все молодцы, отдали все силы и показали свое мастерство.

Эмоции немного пройдут, и мы будем по-другому смотреть и на игру, и на результат. Для меня большой позитив в том, что мы вышли в финальную часть чемпионата мира, мы в квартете лучших команд Европы.

Надо много работать, игроки почувствовали уровень и стандарты, до которых нужно расти. Они плакали в раздевалке, были разочарованы, потому что это не была игра в одни ворота. Нам нужно больше работать, больше требовать от наших игроков. Они могут больше. Нам нужно только ставить цели и идти к ним", - приводит слова Михайленко пресс-служба УАФ.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Евро-2024 U-19.

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