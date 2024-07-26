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Шевченко оцінив виступ України U-19 на Євро-2024

Президент УАФ остался доволен выступлением подопечных Михайленко на турнире.
Сегодня, 12:56
Андрей Шевченко / УАФ
Андрей Шевченко / УАФ

Юношеская сборная Украины (U-19) уступила команде Франции в полуфинале Евро-2024. Команда Дмитрия Михайленко пропустила единственный матч во встрече на 61-й минуте. Президент УАФ Андрей Шевченко оценил выступление команды, обратившись к футболистам:

Читай также: Украина минимально уступила Франции в полуфинале Евро-2024 U-19

"Ребята провели очень хороший турнир. Они выполнили все стоящие перед ними задачи, вышли из группы и попали на чемпионат мира. Они сыграли очень хороший матч и одержали важную победу над Италией. С Францией ребята сыграли на равных. Был очень тяжелый поединок. Французы – мощная команда, но у нас были шансы и проиграли минимально.

Если оценивать весь турнир, то моя оценка положительна, что касается и тренера, и всей команды. Будут готовиться к чемпионату мира. У них очень сильная мотивация, хороший коллектив, и они достойно представляли Украину.

Мы видели, как ребята эмоционально восприняли поражение в полуфинале. Но это нормально для начала карьеры. Это нужно пережить. Мне нравится, что у них есть коллектив. Я увидел даже по игре с Францией, что они друг за друга горой. Даже когда было тяжело, когда соперники контролировали игру, они были едины и поддерживали друг друга.

Я поздравил команду, пожелал им собраться через год, качественно подготовиться и сыграть на чемпионате мира. Идти к своим целям.

Думаю, что у каждого из этих ребят есть шанс проявить себя во взрослом футболе. Клубы должны обратить на них внимание. Мы должны поддерживать нашу молодежь. У них большой потенциал", – сказал Шевченко в комментарии УАФ.

Стоит отметить, что в финале юношеского Евро-2024 сыграют Франция и Италия. Матч запланирован на воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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