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Челси вместе с Мудриком в составе проиграло шотландскому гранду в товарищеской встрече

"Синие" уступили Селтику.
Сегодня, 08:33
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках подготовки к грядущему сезону Челси в США встретилось с Селтиком.

Коллектив Энцо Марески уступил «кельтам» со счетом 1:2. Голами отметились Кристофер Нкунку за «синих» и Мэтт О'Райли, Киого Фурухаси, Луис Пальма и Майки Джонстон за шотландский гранд.

Украинец Михаил Мудрик принял участие в матче и отыграл 45 минут, успев отдать 14 точных передач и нанести один удар по воротам.

Следующая контрольная встреча Челси состоится в ночь с 31 июля на 1 августа. Лондонцы встретятся с мексиканским Клуб Америка

Челси - Селтик 1:4

Голы: Нкунку, 89 (пенальти) - О'Райли, 19, Фурухаси, 33, Пальма, 76, Джонстон, 79

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси селтик Михаил Мудрик

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