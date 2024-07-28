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Два игрока Милана покинут клуб в ближайшие дни

Воспитанники клуба пойдут разными дорогами.
Сегодня, 20:24
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Два игрока Милана покинули американский предсезонный тур команды, чтобы вернуться в Италию для завершения своих переходов в другие коллективы.

Как сообщает журналист Николо Скира, этими двумя футболистами являются Лоренцо Коломбо и Даниэль Мальдини.

По информации источника, Коломбо, отметившийся дублем в игре с Манчестер Сити (3:2) минувшей ночью, отправится в аренду в Эмполи. При этом у "синих" будет право выкупа игрока по завершению следующего сезона.

Сын легенды "россонери" в свою очередь станет полноправным игроком Монцы. В случае дальнейшей перепродажи игрока, Милан получит 50% от суммы трансфера.

Ранее появилась информация, что Милан пытается договориться с Челси об аренде форварда сборной Албании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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