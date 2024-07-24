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Милан ведет переговоры с Челси об аренде форварда

Итальянцам нужен еще один игрок в линию атаки.
Сегодня, 10:55
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Несмотря на недавнее приобретение Альваро Мораты у мадридского Атлетико, Милан настроен на подписание еще одного нападающего.

Как сообщает CalcioMercato, "россонери" уже связались с Челси, чтобы обсудить условия перехода Армандо Брои.

В первые недели июня на форварда сборной Албании претендовал Эвертон, однако переговоры так и не продвинулись.

По информации источника, Милан желает арендовать Брою с опцией выкупа его контракта без условий, которые смогут ее активировать.

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В то же самое время итальянцы продолжают интересоваться Никласом Фюллькругом (Боруссия Д) и Тэмми Абрахамом (Рома).

Вторую часть прошедшего сезона Броя провел на правах аренды в Фулхэме. Там он отметился одной голевой передачей в восьми матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан

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