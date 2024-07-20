Хавбек сборной Сербии хочет перейти в Милан

Для того, чтобы его желание исполнилось, "дьяволам" сперва нужно договориться с клубом, которому игрок принадлежит.

Полузащитник Удинезе и сборной Сербии Лазар Самарджич хочет продолжить свою карьеру в Милане.

Как сообщает журналист Николо Скира, агент и отец 22-летнего игрока Младен Самарджич собирается встретиться с руководством "россонери" для обсуждения условий личного контракта.

Однако это состоится лишь после того, как клубы достигнут договоренности о трансфере футболиста. Встреча команд Серии А состоится в ближайшие несколько дней.

При этом также отмечается, что ранее Самарджич отклонил предложения от Ноттингем Форест и Фенербахче.

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В прошедшем сезоне Лазар Самарджич сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Вместе со сборной Сербии он также поехал на чемпионат Европы-2024, где принял участие в двух матчах, но суммарно отыграл всего 53 минуты.

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