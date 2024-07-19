Милан усилился капитаном чемпионов Европы

Милан объявил о подписании нападающего мадридского Атлетико и сборной Испании Альваро Мораты.

Как сообщает официальный сайт "россонери", новоиспеченный чемпион Европы заключил с клубом четырехлетний контракт - до 30 июня 2028 года. Также договор предусматривает возможность продления еще на один сезон.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫



Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 19, 2024

За 31-летнего футболиста итальянский клуб заплатил "матрасникам" сумму отступных в размере 13 миллионов евро.

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В составе Милана капитан сборной Испании будет выступать под 7-м номером.

Отметим, что Мората уже имеет опыт выступлений в Италии, где он дважды за свою карьеру представлял Ювентус.

В минувшем сезоне нападающий провел в составе Атлетико во всех турнирах 48 матчей, забив 21 гол и отдав пять результативных передач. Со сборной Испании он выиграл Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Атлетико рассматривает украинца Артема Довбика в качестве замены Мораты.

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