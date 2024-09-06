Мората - о миланском дерби: Хочу забить Интеру

Нападающий Милана высказался о предстоящем миланском дерби.

Футболист признался, что неоднократно смотрел его с трибун инкогнито, а теперь, когда сам стал его участником, хочет забить Интеру и принести победу своей команде.

"Не могу дождаться, чтобы сыграть в дерби. Наконец-то могу сказать это: я несколько раз приезжал на Сан-Сиро как болельщик, в кепке и темных очках, и никто этого не заметил.

Мне хотелось ощутить атмосферу, и даже со стороны понимаешь, насколько важен этот матч. Теперь мне не терпится забить в дерби и выиграть его, чтобы болельщики Милана гордились.

Интер – очень конкурентоспособная команда, у них высокий уровень. В дерби нужно играть сердцем. Можно ошибиться в передаче или упустить возможность забить, но без чего нельзя, так это без желания бороться и отдавать все силы на поле. Жажда победы имеет ключевое значение", - цитирует Морату Джанлука Ди Марцио.

Ранее также Бергвейн прокомментировал свой переход в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!