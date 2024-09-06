iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мората - о миланском дерби: Хочу забить Интеру

Также форвард признался, что неоднократно посещал этот матч инкогнито.
Сегодня, 19:17
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Нападающий Милана высказался о предстоящем миланском дерби.

Футболист признался, что неоднократно смотрел его с трибун инкогнито, а теперь, когда сам стал его участником, хочет забить Интеру и принести победу своей команде.

"Не могу дождаться, чтобы сыграть в дерби. Наконец-то могу сказать это: я несколько раз приезжал на Сан-Сиро как болельщик, в кепке и темных очках, и никто этого не заметил.

Мне хотелось ощутить атмосферу, и даже со стороны понимаешь, насколько важен этот матч. Теперь мне не терпится забить в дерби и выиграть его, чтобы болельщики Милана гордились.

Интер – очень конкурентоспособная команда, у них высокий уровень. В дерби нужно играть сердцем. Можно ошибиться в передаче или упустить возможность забить, но без чего нельзя, так это без желания бороться и отдавать все силы на поле. Жажда победы имеет ключевое значение", - цитирует Морату Джанлука Ди Марцио.

Ранее также Бергвейн прокомментировал свой переход в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альваро Мората

Статьи по теме

Капитан сборной Испании и лучший игрок Евро-2024 получили дисквалификацию от УЕФА Капитан сборной Испании и лучший игрок Евро-2024 получили дисквалификацию от УЕФА
Милан усилился капитаном чемпионов Европы Милан усилился капитаном чемпионов Европы
Капитан сборной Испании на Евро подтвердил, что сменит клубную прописку Капитан сборной Испании на Евро подтвердил, что сменит клубную прописку
Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры21:45
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 66 наград
Европа21:38
Скандальноизвестный итальянский хавбек сыграет первый матч за сборную после дисквалификации
Олимпийские игры21:35
Остапченко стал призером Паралимпиады в плавании
Европа21:14
Молодежная сборная Украины не без проблем победила Сербию
Теннис20:48
Киченок - победительница US Open в парном женском разряде
Европа20:30
Ребров - об изменениях в составе сборной: На следующие игры они будут. Мы смотрим много кандидатов
Олимпийские игры20:10
Федота-Исаева завоевала вторую медаль Паралимпиады-2024 в фехтовании
Европа19:56
Экс-игрок Барселоны перейдет в чемпионат Бразилии
Формула 119:48
Феррари пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена
Бокс19:25
Деревянченко рассказал, сколько пропустит после травмы и операции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK