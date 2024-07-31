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Саудовские клубы возобновят переговоры по хавбеку Манчестер Юнайтед

Каземиро все еще имеет шанс сменить клуб.
Сегодня, 11:45
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Саудовские клубы готовятся продолжить переговоры по Каземиро, утверждает teamtalk.

Бразильский хавбек остается целью для многих саудовских клубов, и многие из них делали по нему запрос, однако переговоры так и не продвинулись.

На текущий моент лишь Аль-Ахли и Аль-Кадисия планируют в ближайшее время попытаться оформить трансфер. Тем более, что Каземиро не против переехать на Ближний Восток.

МЮ же, после покупки Зиркзе и Йоро, очень нужно продавать игроков, и бразилец - чуть ли не первый в очереди на выход. К тому, же как считают некоторые журналисты, именно присутствие Каземиро тормозит подписание Рабьо.

Предполагается, что Юнайтед запросит 30-35 млн евро за 32-летнего опорника.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

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