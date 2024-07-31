iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сын легендарного футболиста подписал контракт с середняком Серии А

Даниэль Мальдини присоединился к Монце.
Сегодня, 13:44
Даниэль Мальдини / acmonza.com
Даниэль Мальдини / acmonza.com

Монца объявила о подписании контракта с Даниэлем Мальдини.

Предполагается, что Монца заплатила Милана 3-4 млн евро, а также пообещала 50% от перепродажи игрока.

Однако ряд изданий, а также Трансфермаркт пишут, что игрок перешел свободным агентом, и подтверждают условие о перепродаже.

Сам же игрок подписал контракт до 2026 года с опцией продления еще на год.

Прошлый сезон хавбек провел все так же в Монце, где в 18 матчах забил четыре гола.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Мальдини

Статьи по теме

Сын Мальдини уйдет из Милана и присоединится к Монце Сын Мальдини уйдет из Милана и присоединится к Монце
Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини
Специя арендовала у Милана сына Паоло Мальдини Специя арендовала у Милана сына Паоло Мальдини
Сын Паоло Мальдини забил дебютный гол за Милан Сын Паоло Мальдини забил дебютный гол за Милан
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры16:06
Игрок сборной Украины обменялся футболками со звездой Манчестер Сити после вылета с Олимпиады
Украина15:59
Вратарь сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро
Европа15:45
ПСЖ договорился о переходе хавбека сборной Португалии
Киберспорт15:44
BLAST Premier: Fall Groups 2024: онлайн-трансляция матчей G2 - NiP, Liquid - VP
Европа15:28
Потенциальный конкурент Довбика хочет перейти в Милан
Киберспорт15:25
BLAST Premier Fall Groups 2024: первый матч NaVi, поединок G2 - NiP
Европа15:07
Гвардиола: Я знаю, что Альварес хочет играть, но у меня еще 18-19 игроков хотят того же
Бокс15:05
"Усик, я тебя предупредил": Фьюри оставил послание украинцу перед реваншем
Другие страны14:59
Некогда один из самых перспективных игроков Украины перешел в казахстанский клуб
Олимпийские игры14:35
"Боль, разочарование, несбывшаяся мечта": Билодид впервые высказалась о вылете с Олимпиады-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK