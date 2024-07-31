Сын легендарного футболиста подписал контракт с середняком Серии А

Монца объявила о подписании контракта с Даниэлем Мальдини.

Предполагается, что Монца заплатила Милана 3-4 млн евро, а также пообещала 50% от перепродажи игрока.

Однако ряд изданий, а также Трансфермаркт пишут, что игрок перешел свободным агентом, и подтверждают условие о перепродаже.

Сам же игрок подписал контракт до 2026 года с опцией продления еще на год.

Прошлый сезон хавбек провел все так же в Монце, где в 18 матчах забил четыре гола.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

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