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Барселона пытается подписать лидера немецкого топ-клуба

Дани Ольмо является мечтой каталонцев.
Сегодня, 10:37
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Каталонская Барселона продолжает попытки по подписанию Дани Ольмо.

Как сообщает журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» прислали РБ Лейпциг очередное предложение. На этот раз испанский гранд хочет подписать полузащитника за 50+10 млн евро.

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Впрочем, позиция «быков» является непоколебимой. Они установили на испанца ценник в 60 млн евро без учета каких-либо бонусов, и не собираются уступать и делать не скидку.

Отметим, что Ольмо стал важной частью победы Испании на Евро, а также провел на клубном уровне в прошедшем сезоне 25 матчей, забив 8 голов и отдав 5 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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