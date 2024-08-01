Барселона пытается подписать лидера немецкого топ-клуба

Каталонская Барселона продолжает попытки по подписанию Дани Ольмо.

Как сообщает журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» прислали РБ Лейпциг очередное предложение. На этот раз испанский гранд хочет подписать полузащитника за 50+10 млн евро.

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Впрочем, позиция «быков» является непоколебимой. Они установили на испанца ценник в 60 млн евро без учета каких-либо бонусов, и не собираются уступать и делать не скидку.

Отметим, что Ольмо стал важной частью победы Испании на Евро, а также провел на клубном уровне в прошедшем сезоне 25 матчей, забив 8 голов и отдав 5 ассистов.

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